Sono settimane, giorni e ore calde di calciomercato in casa Roma. I giallorossi hanno fretta di chiudere il primo colpo. Gli occhi e i pensieri sono tutti concentrati sul reparto offensivo: Summerville è, al momento, l'obiettivo numero uno. Poi si penserà al resto. Nel frattempo D'Amico è al lavoro anche sul fronte delle uscite. Il nome più caldo è quello di Manu Koné. Il francese ha mercato e piace a diversi club di Premier League. Il diktat da Trigoria è chiaro: non verranno prese in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni. Se dovesse arrivare la cifra giusta, Koné potrebbe lasciare la Capitale. Per questo motivo la Roma ha iniziato a studiare i primi nomi per sostituirlo. Uno di questi è Ederson. Il brasiliano piace e ha un ottimo rapporto sia con D'Amico sia con Gasperini. La trattativa, però, rischia di spegnersi sul nascere. Il motivo? Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha voluto dettare la propria linea sul giocatore, mettendo un vero e proprio veto alla sua partenza. Alla domanda, in conferenza stampa, sulla permanenza di Ederson a Bergamo, il tecnico ha risposto: "Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato maturità e grande voglia di rimanere: sarà un pilastro di questa Atalanta". Il brasiliano sembra quindi sempre più orientato alla permanenza. La Roma dovrà guardare altrove. Un nome da tenere d'occhio è quello di Timber, in uscita dal Marsiglia.