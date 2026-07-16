L'inizio del ritiro non è stato dei migliori. Almeno per Robinio Vaz. Il giovane francese si è fermato in allenamento e ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Un problema che ha fatto scattare subito un piccolo campanello d'allarme. I primi responsi avevano indicato tempi di recupero intorno ai 20/25 giorni. Una buona parte del ritiro, quindi, sarebbe dovuta trascorrere in infermeria. Ma la situazione sembra essere cambiata. Come riporta Footmercato, infatti, l'infortunio di Vaz sarebbe meno grave del previsto. I tempi stimati di recupero si sarebbero ridotti a circa 15 giorni. Il francese salterà quasi sicuramente la parte di ritiro a Trigoria, ma potrebbe essere pronto per quella in Galles. Vaz dovrà ora seguire un programma personalizzato, con terapie mirate per favorire il recupero del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico giallorosso, che valuterà il momento giusto per consentirgli un rientro graduale in campo.