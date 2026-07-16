Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Mastantuono, Garcia, Endrick e Brahim Diaz. Non è la lista della spesa. È il parco attaccanti del Real Madrid a disposizione di Mourinho nella prossima stagione. Tanti. Forse anche troppi. Per questo il club spagnolo sta cercando la soluzione migliore per gestire la sovrabbondanza. Senza perdere nulla in termini economici e di qualità. Un nome da tenere d'occhio è quello di Endrick. Il brasiliano, classe 2005, è stato pagato quasi 50 milioni di euro dal Real Madrid. Una cifra importante per un talento dal valore assoluto. Ma ancora da completare. E per questo il club potrebbe valutare un prestito o una cessione temporanea per permettergli di giocare con continuità. La Roma ha manifestato un primo interesse.

Il classe 2005 è uno dei profili valutati per l'attacco giallorosso. Non sarà semplice. Prima di aprire qualsiasi scenario, infatti, Mourinho vuole valutarlo sul campo. In ritiro. Endrick si gioca il posto con Garcia: uno potrebbe restare, l'altro potrebbe partire. Al momento il vantaggio - scrive eldebate.com - sembra essere dalla parte dello spagnolo, già presente agli ordini di Mou. Il tecnico ha iniziato a mandare i primi segnali di apprezzamento nei suoi confronti. Il brasiliano, invece, deve ancora aspettare. Dopo il Mondiale, Endrick si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e tornerà a Madrid tra il 26 e il 27 luglio per il ritiro. Un'attesa che potrebbe costargli cara. La permanenza di Garcia potrebbe infatti aprire le porte a una partenza del brasiliano. La Roma osserva e spera. Endrick sarebbe un colpo importante in prospettiva. Ma anche per il presente: i 7 gol in 19 presenze con il Lione ne sono una dimostrazione. Tutti i discorsi, però, sono rimandati a fine luglio. Quando Endrick tornerà a Madrid e Mourinho deciderà il suo futuro.