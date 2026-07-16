La Roma bussa alla porta del Marsiglia. Ancora. Dopo l'affare Greenwood, poi sfumato, i giallorossi starebbero guardando nuovamente al club francese per trovare l'alternativa a Manu Koné. Il francese piace in Premier League. E se dovesse arrivare l'offerta giusta, superiore ai 60 milioni potrebbe lasciare Trigoria. Per questo motivo D'Amico non vuole farsi trovare impreparato. Il direttore sportivo è alla ricerca del profilo giusto per coprire un'eventuale partenza. I nomi sulla lista sono diversi: da Engels a Danilo, fino ad Ederson. Ma nelle ultime ore ne sarebbe spuntato un altro. Come riportato da Gazzetta.it, la Roma avrebbe iniziato a manifestare un primo interesse per Timber del Marsiglia. Un'operazione che potrebbe essere più accessibile rispetto ad altri profili. Il club francese, infatti, sta attraversando alcune difficoltà economiche e finanziarie. Timber, inoltre, conosce bene Malen. I due olandesi hanno condiviso lo spogliatoio per diversi anni e questo potrebbe essere un fattore in più nella trattativa. Il centrocampista rappresenterebbe un'operazione low cost. Ma la concorrenza non manca. Sul giocatore c'è il forte interesse del Besiktas. L'inserimento della Roma, però, potrebbe cambiare gli equilibri. Il livello della Serie A e la Champions League possono essere due elementi decisivi. I giallorossi potranno giocarla. I turchi, invece, no.