Dzeko resta al centro della Roma: per il club non è in vendita

I musi lunghi di Dzeko fanno sempre rumore. Se ne è parlato anche recentemente, dopo uno dei tanti gol messi a segno in campionato. Il bosniaco la scorsa stagione ha risposato il club con un nuovo contratto e non ha intenzione di lasciare Roma. E secondo Sky Sport, questa intenzione sarà rispettata dal club, che non vuole privarsi del suo centravanti. La società ha fatto sapere che il numero 9 non è in vendita. Ieri a Trigoria c’è stato un incontro con l’agente del giocatore, ma non si è toccato l’argomento mercato. Il contratto da 7,5 milioni a stagione non sarà un problema, nonostante la qualificazione in Champions sia legata alla speranza di vincere l’Europa League.