Dzeko-Inter ufficiale. La Roma: “Voleva continuare altrove” – FOTO

Si conclude definitivamente l'avventura dell'attaccante bosniaco con la maglia giallorossa

Mancava solo il crisma dell'ufficialità che è arrivato, non senza ritardo: Edin Dzeko è un nuovo giocatore dell'Inter per i prossimi due anni. Dopo aver già debuttato nel pomeriggio di oggi con la sua nuova squadra, anfanando anche a segno, l'ex Wolfsburg approda in nerazzurro. L'attaccante bosniaco, arrivato nell'estate 2015 dal Manchester City, lascia la Roma dopo 6 stagioni per trasferirsi a Milano. Negli anni in giallorosso ha messo a segno 119 reti in 260 presenze, bottino che gli ha permesso di diventare il terzo marcatore nella storia della Roma dopo Roberto Pruzzo con 138 gol e Francesco Totti, irraggiungibile al comando con le sue 307 marcature. Dzeko ha lasciato comunque il segno nella sua avventura in giallorosso, nonostante non abbia portato trofei in bacheca: È (finora) il miglior marcatore straniero nella storia della Roma, il miglior marcatore in una singola edizione della Champions League con i giallorossi con 8 reti e infine il miglior marcatore stagionale con 39 centri. La Roma ha diramato un comunicato, spiegando anche le dinamiche che hanno portato all'addio: "AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Edin Dzeko all’FC Internazionale Milano. Il calciatore, classe ’86, è arrivato nella Capitale ad agosto 2015 e ha segnato 119 gol in 260 presenze con la maglia giallorossa. Dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La Società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro”.