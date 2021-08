Dzeko a un passo dall’Inter: c’è il via libera della Roma

Il bomber numero 9 ha già un accordo di massima con la società nerazzurra per un biennale da 5 milioni di euro a stagione

La trattativa che porterà Dzeko a indossare la maglia dell'Inter sembra essere arrivata al fotofinish. Come riporta Sky Sport, la Roma ha concesso il via libera al bosniaco, indipendentemente dal suo successore. Il bomber numero 9 ha già un accordo di massima con la società nerazzurra per un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Se le cose dovessero continuare a procedere nel verso giusto, addirittura domani potrebbe esserci la chiusura della trattativa e le conseguenti visite mediche. Per il dopo-Dzeko la Roma ha un accordo con il Chelsea per Abraham, che ha già parlato con Mourinho. L'attaccante farà sapere le sue volontà solamente dopo la Supercoppa. Sul calciatore dei Blues c'è anche l'Arsenal, che deve però vendere prima Lacazette.