Dybala-Inter, incontro decisivo nelle prossime ore

Paulo Dybala è a un passo dall'Inter, ma ancora niente è scritto. Dopo un lunghissimo corteggiamento, il matrimonio si sta per celebrare e in agenda oggi c'è un nuovo incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun , procuratore dell’attaccante argentino, proprio per definire gli ultimi dettagli. Un incontro previstonelle prossime ore e dal quale il club nerazzurro si aspetta una risposta definitiva alla proposta di 6 milioni a stagione più bonus per 4 anni, come racconta la Gazzetta dello Sport . Prendere o lasciare. Spettatrice interessata anche la Roma che tornerebbe alla carica in caso di trattativa saltata. Finora Dybala ha detto no ad Atletico Madrid, Dortmund, Newcastle, Arsenal e Siviglia. Vuole la serie A, soprattutto l'Inter. Ma ci sarebbe il timore di un gioco al rialzo, proprio facendo leva sulle tante proposte (ieri è spuntato anche il nome del Barcellona...).

E c'è una novità: secondo la Gazzetta, l’arrivo di Paulo in nerazzurro è sempre stato legato all’uscita di Vidal e Sanchez, per liberare spazio salariale nella rosa del club. Ecco: i due fronti ora sono slegati, almeno dal punto di vista temporale. "I due cileni sono in uscita, non giocheranno la prossima stagione nell’Inter, si aspetta solo che si concretizzino le trattative in essere, Flamengo per Arturo e Siviglia (più che Galatasaray) per Sanchez. Ma non c’è bisogno che escano prima, come tempistica, dell’arrivo di Dybala. L’Inter può spalancare subito le porte di Appiano alla Joya e poi, in un secondo momento, salutare i cileni.