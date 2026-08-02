Dopo la batosta in amichevole con i padroni di casa, la Roma di Gasperini torna subito in campo per allenarsi e proseguire nella preparazione estiva. A Cardiff i giallorossi hanno messo nel mirino la sfida di martedì col Newport, cercando di gestire i vari carichi di lavoro. E in attesa magari di qualche altro rinforzo immediato. Intanto è arrivato intorno all'ora di pranzo Koulierakis, che dopo le visite e la firma a Roma ha raggiunto i compagni in Galles ed è subito sceso in campo per l'allenamento (aperto alla stampa), a cui assiste anche il nuovo Ceo John Galantic. I giallorossi hanno cominciato la seduta con il classico riscaldamento: out Pisilli, convocato ma non ancora recuperato, e Bah che si è infortunato ieri ed è in attesa della risonanza magnetica, prevista per domani, per la distorsione al ginocchio. Durante l'allenamento, però, Gasperini ha perso anche Wesley: il brasiliano contro il Cardiff si è procurato una distorsione alla caviglia destra. Oggi ha fatto un tentativo scendendo in campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto a fermarsi e abbandonare il campo dopo un breve colloquio con il mister. Nel frattempo la seduta della Roma prosegue con una partitella in famiglia. Ad assistere non solo il Ceo Galantic ma anche alcuni tifosi, circa quindici, che alloggiano all'interno del resort e per cui Gasperini ha dato l'ok. L'allenamento continua con qualche momento di apprensione per Ziolkowski per un brutto colpo alla caviglia: qualche secondi di stop, poi il polacco ha ripreso senza particolari problemi. Intanto i giocatori che non hanno giocato ieri o non sono stati titolari lavorano con una partitella a metà campo che prevede l'obbligo di calciare in porta di prima quando ci si trova all'interno dell'area di rigore.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)