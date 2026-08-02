La Roma deve lavorare prontamente anche sul calciomercato in uscita. In attesa di capire se ci saranno sacrifici di qualche big, i giallorossi stanno sfoltendo la rosa e il prossimo a partire dovrebbe essere Marash Kumbulla. Secondo Fabrizio Romano, il Rayo Vallecano è vicino all'accordo con i giallorossi per il prestito del difensore albanese. La trattativa è in corso, anzi è già buon punto tante che l'intesa è in fase di definizione. L'affare è alle battute finali, ormai mancano quasi solamente gli ultimi passaggi formali. Kumbulla tornerà quindi per la terza volta di fila in Spagna, di nuovo a titolo temporaneo dopo le esperienza con Espanyol e Mallorca.