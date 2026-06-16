Tutto su Greenwood. L'inglese è l'uomo in cima alla lista dei desideri di mercato di Gasperini, convinto che possa essere l'elemento in grado di aumentare il livello dell'attacco, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. La Roma continua a lavorare per accontentare il tecnico piemontese, non solo cercando di strappare il sì dell'attaccante inglese. Il club giallorosso, infatti, ha intavolato le prime discussioni con il Marsiglia. La concorrenza, però, non manca. Nelle scorse settimane sia la Juventus - nello specifico Comolli - che l'Inter hanno effettuato dei sondaggi, senza approfondire più di tanto la situazione. Hanno manifestato il proprio interesse anche due club dell'Arabia Saudita, mentre è sfumata definitivamente la pista Fenerbahce dopo la sconfitta di Hakan Safi nelle elezioni presidenziali del club turco. Il concorrente principale è l'Atletico Madrid, che potrebbe rivoluzionare l'attacco. La società spagnola è già entrata in contatto sia con l'ex attaccante del Getafe che con la dirigenza francese. La richiesta del Marsiglia per liberare Greenwood resta comunque elevata - almeno 50 milioni - e da luglio non accetterà offerte inferiori alla clausola dal valore di 60 milioni. Anche perché l'OM dovrà destinare una parte dei ricavi al Manchester United.