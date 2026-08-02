Proseguono i contatti tra la Roma e il Feyenoord per Read. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club olandese ha rifiutato la prima offerta dei giallorossi da 25 milioni, serve uno sforzo per accontentare le richieste ed avvicinarsi ai 30 milioni. Nella giornata di oggi ci saranno altri colloqui per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo il giocatore ha già accettato la destinazione e la sua priorità è la Roma. Sullo sfondo c'è il Nottingham Forest che però ha offerto di meno (21 milioni). Read è l'obiettivo numero uno, l'alternativa è Fresneda dello Sporting CP. Juanlu Sanchez, invece, andrà al Bournemouth.