La disfatta col Cardiff è già alle spalle, la Roma nella giornata di oggi si è allenata a Hensol. Un’ora e mezza di allenamento sotto al sole e temperature che oggi erano più alte del solito. Assente Pisilli (ancora alle prese con l’infortunio al soleo rimediato dieci giorni fa) e Bah che domani effettuerà la risonanza magnetica per stabilire l’entità del problema al ginocchio destro. Ai box anche Wesley che sabato ha rimediato una distorsione alla caviglia destra nell’occasione del fallo da rigore di Perry Ng. Ha provato ad iniziare ad allenarsi, poi si è rivolto verso Gasperini e ha alzato bandiera bianca. Nessun allarme, ma martedì contro il Newport dovrebbe rimanere fuori per evitare ricadute. Qualche problemino anche per El Aynaoui che ha un leggero fastidio al ginocchio sinistro, ma niente di preoccupante. Presente al centro sportivo il nuovo Ceo Galantic. Primo allenamento con i compagni per Koulierakis che oggi è sbarcato al Vale Resort e si è messo subito a disposizione di Gasperini. “Sono davvero molto felice di essere qui. L’accoglienza è stata fantastica. A dire il vero non ho ancora avuto il tempo di visitare la città, ma sono davvero contento di essere arrivato. Quando il mio agente mi ha detto che la Roma era interessata a me, ho risposto subito: “Va bene, andiamo”. Voglio fare del mio meglio per diventare parte di questo grande club italiano. Non ho avuto alcun dubbio", ha detto il difensore greco.

Mercato, stretta per Read

Mentre la Roma prepara la nuova stagione, D’Amico nella Capitale continua a lavorare per regalare al tecnico i nuovi acquisti. L’obiettivo numero uno per la fascia destra rima Read. Oggi l’olandese ha giocato dal primo minuto nell’amichevole contro l’Atalanta, ma la sua volontà non cambia. Ha ribadito il ‘sì’ alla Roma e ha voglia di trasferirsi nella Capitale. Gli olandesi hanno rifiutato la prima offerta da 23 milioni più 2 di bonus e se ne aspettano 30. Domani può essere la giornata decisiva per trovare un accordo. A fari spenti continua il pressing sul Torino per Cacciamani mentre la caccia all’esterno d’attacco è in una fase di stand-by. Nusa è il preferito, ma i costi alti complicano la situazione. Dall’altra parte occhi su Endrick, più defilato Mastantuono. Capitolo uscite: ancora nessuna offerta per Koné che piace al Manchester United, fuori dalla corsa l’Arsenal. Kumbulla verso il Rayo Vallecano.