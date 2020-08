D’Orazio saluta la Roma Primavera e va in Serie C: giocherà alla Feralpisalò

Nuova avventura per Ludovico D’Orazio. L’esterno della Primavera di Alberto De Rossi – riporta Sky Sport – fa il salto nei professionisti e va alla Feralpisalò in Serie C. Un’operazione condotta da Morgan De Sanctis, che si è occupato in questi mesi della rivoluzione del settore giovanile giallorosso e che lunedì verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo della Roma. D’Orazio è stato in stagione uno dei talenti che più si è messo in mostra: in 24 partite tra campionato e Coppa Italia ha realizzato 7 gol e regalato 7 assist.