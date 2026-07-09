Su di lui ci sono anche Sporting Lisbona e Deportivo La Coruña

Redazione
WhatsApp Image 2026-07-05 at 14.58.18

Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio

Saltato Greenwood la Roma inizia a pensare ai piani 'B'. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sulla lista dei giallorossi c'è anche Diao del Como. La richiesta dei lombardi oscilla tra i 25 e i 30 milioni e su di lui c'è anche la concorrenza di Sporting Lisbona e Deportivo La Coruña. Il Como deve sacrificare qualcuno in attacco e il senegalese può salutare. Sulla lista di D'Amico ci sono anche Ndoye e Garnacho. La sensazione, però, è che il 13 luglio non ci sarà nessun nuovo acquisto alla corte di Gasperini per l'inizio del raduno. Gasp attende almeno due acquisti per rinforzare la batteria di esterni d'attacco.

diao Como 1907 v AS Roma - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti