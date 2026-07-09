Saltato Greenwood la Roma inizia a pensare ai piani 'B'. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sulla lista dei giallorossi c'è anche Diao del Como. La richiesta dei lombardi oscilla tra i 25 e i 30 milioni e su di lui c'è anche la concorrenza di Sporting Lisbona e Deportivo La Coruña. Il Como deve sacrificare qualcuno in attacco e il senegalese può salutare. Sulla lista di D'Amico ci sono anche Ndoye e Garnacho. La sensazione, però, è che il 13 luglio non ci sarà nessun nuovo acquisto alla corte di Gasperini per l'inizio del raduno. Gasp attende almeno due acquisti per rinforzare la batteria di esterni d'attacco.