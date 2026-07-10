C'è un romanista che sta conquistando il Mondiale. Manu Koné e la 'sua' Francia dominano anche contro il Marocco, vittoria per 2-0 grazie ai fenomeni Mbappe e Dembelé e pass strappato per la semifinale. Il centrocampista della Roma è partito nuovamente titolare ed ha stravinto il duello col compagno di squadra El Aynaoui oltre a quello col gioiellino Bouaddi. Una vera diga in mezzo al campo e si è preso anche i complimenti di Rabiot: "Io e Manu Koné siamo stati devastanti, li abbiamo mangiati. Abbiamo avuto la sensazione che nei momenti in cui non avevamo il possesso palla e lo lasciavamo a loro, non fossero molto pericolosi". Anche la stampa francese elogia Koné, per Le Parisien è stato onnipresente mentre l'Equipe giudica così la sua prestazione: "Ha dominato gli avversari e disputato una partita completa". E i dati confermano la prestazione da top player: 92% di passaggi completati, 100% di contrasti vinti e quattro duelli vinti. Ora pensa al Mondiale poi al suo futuro. Qualche settimana fa ha rifiutato l'Atletico Madrid, la Premier lo sta osservando attentamente e potrebbe arrivare un'offerta da un momento all'altro. Manu potrebbe lasciare la Roma, ma serve una proposta importante da oltre 50 milioni di euro.