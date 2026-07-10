Alejandro Garnacho è il nuovo obiettivo per l'attacco della Roma. Il Chelsea lo ha messo sul mercato e i giallorossi hanno già effettuato un sondaggio. Il nodo è sulla formula poiché i Blues al momento non aprono al prestito secco o con diritto di riscatto poiché vogliono avere la certezza di poter monetizzare. La valutazione è di circa 40 milioni di euro (il 10% andrà al Manchester United). Dopo il week end ci saranno altri contatti con il club di Londra, anche perché l'argentino piace anche a Napoli e Como. Il budget previsto per Greenwood potrebbe essere spostato su Garnacho. Entro il 13 luglio non ci saranno nuovi innesti, ma la speranza di Gasperini è di poter abbracciare almeno un acquisto entro la prima settimana di ritiro.