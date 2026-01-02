De Rossi ci prova per Dovbyk: la richiesta del Genoa e la risposta della Roma

La Roma lavora per due colpi in attacco, Zirkzee e Raspadori, ma nel frattempo cerca di muoversi anche in uscita. Oltre a Ferguson, è sulla lista dei partenti anche Artem Dovbyk per cui i giallorossi sono a caccia di acquirenti: come racconta 'La Gazzetta dello Sport', ieri alla porta di Massara ha bussato il Genoa, che lo ha chiesto in prestito sfruttando la fiducia di De Rossi nell’ucraino. L'ostacolo principale è l'ingaggio, a cui la Roma avrebbe dovuto contribuire in maniera sostanziosa per gli ultimi sei mesi. Un nodo cruciale che ha portato subito al no dei capitolini.