Dall’Inghilterra: Rudiger apre al Tottenham. Poche possibilità per il suo ritorno a Roma

Antonio Rudiger apre al Tottenham. Il centrale tedesco (zero presenze quest’anno) è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati di Frank Lampard e dunque non giocherà la partita contro il Crystal Palace: l’ex romanista rimane in uscita dal Chelsea e, secondo “The Athletic”, sarebbe intenzionato ad accettare la corte degli Spurs di Mourinho, che lo acquisterebbe in prestito. Il ritorno nella capitale di Rudiger, tra le possibili alternative nel caso la dirigenza della Roma non riuscisse ad arrivare a Smalling, pare quindi sempre più lontano.