Dall’Argentina: la Roma mette Arthur nel mirino. La Juventus ci pensa

La Roma è alla caccia di almeno due centrocampisti che secondo Mourinho andrebbero a completare il reparto di centrocampo. Come riportato da un giornalista di Tycsports, uno dei profili che i giallorossi stanno tenendo d'occhio è quello di Arthur. Per il brasiliano l'ultima stagione è stata piuttosto travagliata a causa di molteplici infortuni (appena 1533 i minuti giocati)ma nonostante ciò il classe '96 ex Gremio rappresenterebbe una valida opzione per la mediana di Josè Mourinho ancora in via di costruzione dopo la fine del prestito di Sergio Oliveira e la possibile partenza degli esuberi, Diawara in primis. L'ostacolo principale però è legato al costo del cartellino, visto che la Juventus appena due anni fa ha versato 72 milioni di euro nella casse del Barcellona, ammortizzati poi dal passaggio di Pjanic in blaugrana per 60 milioni di euro più bonus. Un colloquio tra le parti c'è già stato e chissà che la trattativa non possa decollare dopo l'arrivo di Pogba a Torino.