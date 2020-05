Dall’Argentina: “Bustos piace alla Roma, è una priorità”

Che l’interesse per Nahuel Bustos sia grande da parte della Roma oramai si sa, tanto che qualcuno in Argentina nei giorni scorsi si era spinto addirittura a parlare di un’offerta pronta dei giallorossi di 12 milioni di euro (a fronte di una clausola rescissoria da 18). Ieri, però, del giovane attaccante del Talleres ha parlato il suo agente, Ignacio Campo. Confermando il forte interesse della Roma, ma smentendo che ci si sia già mossi con un’offerta, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”.

“Bustos interessa a Roma, Valencia, Siviglia e molti altri club – ha detto Campo – Per ora però si tratta solo di intenzioni. Sono stati fatti molti sondaggi, ma le certezze sono poche. Alla Roma lo hanno come priorità, ma poiché i tornei non sono finiti, devono ancora capire quali giocatori rimarranno e quali andranno via. Ad oggi non c’è nulla di concreto”.