Dalla Spagna: Perez vuole lasciare la Roma, può andare in prestito al Cadiz

Lo spagnolo è poco considerato da Mourinho e il Cadiz lo ha messo nel mirino per rinforzarsi nella lotta salvezza

Carles Perez torna a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. In estate sembrava potesse essere uno dei protagonisti della stagione, ma presto è finito nelle retrovie della Roma, Mourinho lo ha rispolverato addirittura da mezzala ma poi è tornato in naftalina. Ora su di lui avrebbe messo gli occhi il Cadiz, che ha assoluto bisogno di rinforzi a gennaio per evitare la retrocessione. Secondo il 'Diario de Cadiz', Carles Perez - che ha un contratto in scadenza nel 2024 - punta a lasciare la Roma nella sessione invernale di calciomercato. La pista sembra abbastanza concreta per l'ex Barcellona, che potrebbe tornare in Spagna in prestito fino al 30 giugno.