C'è anche la Roma su Georgios Vagiannidis. Secondo il portale greco 'prasinoforos.gr', i giallorossi hanno monitorato attentamente il terzino del Panathinaikos e ora addirittura stanno preparando un'offensiva facendo già sapere che faranno recapitare un'offerta importante al club del 'trifoglio'. Alcuni giorni fa il club di Atene aveva rifiutato 8 milioni dallo Sporting, facendo sapere che il minimo che avrebbero considerato sarebbe stato di 12 milioni. A questo punto in Grecia si aspettano una cifra del genere dalla Roma per il classe 2001.