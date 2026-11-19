I tedeschi ad ora hanno tutta l'intenzione di confermare il giocatore marocchino esercitando il riscatto di 25 milioni. Alcune indiscrezioni, però, hanno già offerto un nuovo scenario a sorpresa, potenzialmente vantaggioso per tutti
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Le possibilità della Roma sul mercato di gennaio possono dipendere in parte anche dai movimenti in uscita. Una mano anche in aspettata potrebbe arrivare a Neil El Aynaoui, soprattutto se il Lipsia scegliesse di anticipare il riscatto, dietro sconto da parte dei giallorossi, come circolato nei giorni scorsi. Di sicuro, o quasi, c'è comunque che i tedeschi hanno intenzione di confermare il centrocampista marocchino anche per la prossima stagione. Con Demichelis il giocatore di proprietà dei giallorossi è titolare inamovibile e - sottolinea la 'Bild' - se continuerà a offrire prestazioni di questo livello, il riscatto da parte del Lipsia (ad ora fissato in ogni caso in estate) fissato a 25 milioni di euro diventerà probabilmente una pura formalità.
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