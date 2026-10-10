Arsenal, Chelsea e Liverpool, insieme ad altri club di Premier League, starebbero seguendo con interesse Emanuele Lulli, giovane difensore della Roma. Secondo quanto riportato da 'TEAMtalk', gli osservatori inglesi avevano puntato inizialmente Wesley con i loro osservatori allo stadio. Ma poi gli occhi si sono posati anche sul classe 2007 cresciuto nel settore giovanile giallorosso. In queste settimane si è parlato molto dell'esterno azzurro in chiave rinnovo, con i contatti già cominciati con l'obiettivo comune di prolungare l'accordo. Lulli si è ritagliato uno spazio importante in questa Roma con Gasperini e spera di scendere in campo anche domani a Como. Secondo il portale inglese anche Tottenham, City, United e addirittura PSG lo stanno osservando.