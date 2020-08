Dal Portogallo, Cavani vicino all’accordo con il Benfica

Sempre più lontano dalla Capitale il futuro di Edinson Cavani, in un’estate di calciomercato che si preannuncia per lui ricca di novità. Dopo l’interesse della Roma e quello del Leeds, al momento sembra invece essere il Benfica in testa per aggiudicarsi le prestazioni dell’urugaiano. Secondo quanto riporta A Bola il club di Lisbona avrebbe proposto all’attaccante un bonus alla firma di circa otto milioni di euro più un contratto da 2,5 milioni di euro. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato di frequente alla Roma, soprattutto in un ipotetico valzer di punte che avrebbe potuto portare lontano dalla Capitale Edin Dzeko. Il bosniaco però rimane saldamente al centro del progetto Roma e sarà lui uno dei leader della campagna europa che i giallorossi si apprestano a ricominciare.