Da giugno ad agosto, da Greenwood a Fofana. In mezzo tanti nomi e trattative sfumate. Mason era stato il primo grande sogno di mercato poi è finito al Fenerbahce, subito dopo è iniziata la telenovela Summerville terminata nel peggiore dei modi. La Roma aveva addirittura già prenotato uno slot a Ciampino per farlo sbarcare, ma non aveva fatto i conti con i milioni a disposizione dell'Al Hilal. Nusa e Garnacho non sono mai stati veramente vicini - mentre ora oltre a Mora - in lista c'è Fofana per coprire la casella dell'esterno sinistro. La trattativa col Lione prosegue, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro più bonus per portare a casa il talento belga. Il suo arrivo escluderebbe quello di Luis Henrique e la Roma per il ruolo di esterno di centrocampo andrà alla ricerca di un calciatore in prestito.

L'intreccio con Greenwood

Il dubbio sugli infortuni

Il futuro di Malickpassa (anche) da Mason Greenwood. Oggi Fenerbahce e Lione si affronteranno per l'andata dei playoff di Champions League e i francesi vorrebbero aspettare almeno il ritorno (26 agosto) per cedere il classe 2005. Un brutto risultato già questa sera potrebbe indirizzare il suo futuro, senza Champions l'addio sarà certo. A due mesi di distanza dal 'no' di Greenwood ora serve anche la sua mano. La, però, vorrebbe chiudere tutto in settimana, le prossime ore saranno decisive in un senso o nell'altro.A preoccupare lafino a poche settimane fa erano le condizioni fisiche del giocatore. Due anni fa ha avuto un problema al ginocchio, mentre l'anno scorso è rimasto fuori per 133 giorni a causa di un grave infortunio alla caviglia destra. L'intervento killer (così lo ha definito l'Equipe) di Doucouré nel match tra Lione e Strasburgo lo ha costretto a rimanere a lungo fuori. Anche per questo i giallorossi hanno chiesto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche ricevendo l'ok.