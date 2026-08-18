Pronta la prima offerta, il Lione vuole aspettare i preliminari di Champions. Questa sera l'andata proprio contro il Fenerbahce dell'inglese
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Da giugno ad agosto, da Greenwood a Fofana. In mezzo tanti nomi e trattative sfumate. Mason era stato il primo grande sogno di mercato poi è finito al Fenerbahce, subito dopo è iniziata la telenovela Summerville terminata nel peggiore dei modi. La Roma aveva addirittura già prenotato uno slot a Ciampino per farlo sbarcare, ma non aveva fatto i conti con i milioni a disposizione dell'Al Hilal. Nusa e Garnacho non sono mai stati veramente vicini - mentre ora oltre a Mora - in lista c'è Fofana per coprire la casella dell'esterno sinistro. La trattativa col Lione prosegue, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro più bonus per portare a casa il talento belga. Il suo arrivo escluderebbe quello di Luis Henrique e la Roma per il ruolo di esterno di centrocampo andrà alla ricerca di un calciatore in prestito.
L'intreccio con GreenwoodIl futuro di Malick Fofana passa (anche) da Mason Greenwood. Oggi Fenerbahce e Lione si affronteranno per l'andata dei playoff di Champions League e i francesi vorrebbero aspettare almeno il ritorno (26 agosto) per cedere il classe 2005. Un brutto risultato già questa sera potrebbe indirizzare il suo futuro, senza Champions l'addio sarà certo. A due mesi di distanza dal 'no' di Greenwood ora serve anche la sua mano. La Roma, però, vorrebbe chiudere tutto in settimana, le prossime ore saranno decisive in un senso o nell'altro.
Il dubbio sugli infortuniA preoccupare la Roma fino a poche settimane fa erano le condizioni fisiche del giocatore. Due anni fa ha avuto un problema al ginocchio, mentre l'anno scorso è rimasto fuori per 133 giorni a causa di un grave infortunio alla caviglia destra. L'intervento killer (così lo ha definito l'Equipe) di Doucouré nel match tra Lione e Strasburgo lo ha costretto a rimanere a lungo fuori. Anche per questo i giallorossi hanno chiesto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche ricevendo l'ok.
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