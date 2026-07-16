Rio Ferdinand è sicuro: "Koné andrà al Manchester United per 53 milioni". A Trigoria frenano, ma nessuno se la sente di smentire la probabile cessione del francese chiamato a giocare la finale per il 3° posto con l'Inghilterra prima di godersi le vacanze. In quei giorni vaglierà le possibilità insieme al suo entourage. Difficilmente dirà no alla Premier anche se il suo sogno resta il Psg. Per la Roma una cessione è necessaria e viste le difficoltà per Soulè e il muro alzato per Wesley e Svilar, resta solo Koné a poter portare una corposa plusvalenza da 40 milioni. Il che chiuderebbe il contenzioso con l'Uefa. E poi? Alla Roma servirebbe il sostituto. Perché è impensabile pensare di poter affrontare tre competizioni solo con Pisilli, Cristante ed El Aynaoui.

Engels e Danilo in pole, Camara costa troppo

Qualche nome sul taccuino di Gasperini è stato già scritto. Di certo c'è, 22 anni e l'attenzione di alcuni club proprio di Premier. Alto 1,85 m e dotato di un ottimo piede destro, si distingue per grande dinamismo, visione di gioco e notevoli capacità di inserimento. Costo? Non meno di 20-25 milioni. Qualcosa in più è valutato, che per caratteristiche ricorda più Koné. Alto 177 cm per 70 kg, compensa una struttura fisica non imponente con grandi capacità di recupero palla, ottima visione di gioco e pulizia nei passaggi. Reduce da un Mondiale non brillantissimo, il costo si aggira sui 30-35 milioni. Restano vive anche le piste che portano a, ma qui bisogna mettere qualche soldo in più. Il senegalese viene da un'annata importante in Ligue 1 ed è valutato 40 milioni, l'argentino è uno dei punti fermi del club portoghese. E al momento quei tesoretti verrebbero usati in altre zone del campo.