L'ex attaccante giallorosso è reduce dall'esperienza in patria con l'Internacional Palultima (seconda divisione colombiana)
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Victor Ibarbo è vicino a tornare a giocare in Italia. L'attaccante colombiano classe 1990, che nel 2015 ha vestito anche la maglia della Roma, è reduce dall'esperienza con l'Internacional Palultima (seconda divisione colombiana) ma potrebbe presto tornare nel Belpaese. Come riporta Sky Sport, infatti, l'ex centravanti giallorosso sarebbe valutato dal Pontedera, società toscana appena retrocessa in Serie D. Ibarbo, inoltre, ieri era presente in tribuna in occasione dell'amichevole contro l'Urbino Taccola (3-0 per il Pontedera).
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