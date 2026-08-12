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Luigi Cherubini è pronto a salutare la Roma, ma non i colori giallorossi. L'esterno offensivo classe 2004, infatti, nelle prossime ore firmerà il rinnovo fino al 2029 con il club capitolino per poi trasferirsi al Benevento. Lo riporta Gazzetta Regionale. L'ala di Tivoli raggiungerà la Strega, neopromossa in Serie B, in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni personali e di squadra. Tra queste ultime c'è anche la promozione in Serie A della società sannita. Per Cherubini si tratta della terza esperienza consecutiva nel campionato cadetto, dopo i prestiti alla Carrarese e alla Sampdoria. Al Benevento lo attende a braccia aperte il tecnico Antonio Floro Flores, che lo reputa perfetto per il suo calcio offensivo.