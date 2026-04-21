Continuano i dialoghi tra la Roma e Celik per il rinnovo del contratto. C'è ancora distanza tra la domanda (4 milioni) e offerta (poco più di due) ma Massara proverà a trovare un accordo fino all'ultimo. In caso di fumata nera - secondo quanto riportato da Calciomercato.com - c'è anche l'Inter che ha messo nel mirino il turco per sostituire Darmian che probabilmente andrà al Torino. Anche la Juventus ha chiesto informazioni, ma ad oggi il futuro di Celik è ancora un rebus. Gasperini lo terrebbe volentieri, ma l'accordo per il prolungamento del contratto non è ancora stato trovato.