Casting portieri, anche Joronen per il post Pau Lopez

Nella prossima sessione di calciomercato uno dei temi più caldi in casa Roma sarà quello relativo al portiere. Dopo le ultime prestazioni non incoraggianti sul banco degli imputati è finito Pau Lopez, la cui titolarità potrebbe essere messa seriamente in discussione. Secondo tuttomercatoweb.com uno dei tanti profili sondati dai giallorossi è quello di Jesse Joronen, uno dei pochi a salvarsi nella stagione che ha portato il Brescia alla retrocessione. Oltre al finlandese classe ’93 ci sarebbe in corsa anche Sirigu, usato sicuro per la Serie A e per l’Europa League, mentre più staccati sia Gollini sia Meret.