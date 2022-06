Calciomercato, Sergio Oliveira e il Porto aspettano

Il Fenerbahce ci ha provato e non si è ancora del tutto defilato per il centrocampista portoghese

Sergio Oliveira aspetta, e nel mentre continua ad allenarsi. Che ne sarà del suo futuro ancora non si sa, una cosa è certa: che sia in prestito, che sia a titolo definitivo - ed è meglio questa ipotesi - non rimarrà al Porto. E così, come attende novità il centrocampista, attende novità anche la squadra da cui proviene. Il Fenerbahçe di Jorge Jesus ci ha provato e ancora non si è defilata, ma la Roma rimane sullo sfondo, anche perché a José Mourinho non dispiacerebbe affatto che Oliveira rimanesse nella Capitale.