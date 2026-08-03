Se non è un caso poco ci manca. Da 33 giorni, infatti, Lorenzo Pellegrini è ancora un giocatore svincolato. Nonostante l'ottimismo e un'intesa trovata da qualche settimana, l'ex capitano ha saltato anche la seconda parte del ritiro di Gasperini e non c'è traccia di firma sul nuovo contratto. Un biennale, con opzione per il terzo anno, a 2,5 milioni. Per ratificare l'accordo, infatti, serve l'ok definitivo dei Friedkin che ancora non è arrivato. La proprietà voleva concedere un'altra stagione a Pellegrini come fatto con Dybala, ma la richiesta di Lorenzo (corteggiato da Juve e Besiktas all'epoca) è stata diversa. Al momento il numero 7 si allena in solitaria dopo il riacutizzarsi dell'infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra che lo ha portato anche a una visita di controllo in Finlandia. Tuttavia Pellegrini è pronto per tornare in gruppo e spera di farlo dopo il rientro della squadra in Galles. Prima però serve la fumata bianca, anche Gasp è in attesa.