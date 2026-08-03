Basta ipotesi, niente caccia a moduli alternativi. A chiarire bene le cose ci ha pensato proprio Gian Piero Gasperini due giorni fa, direttamente al termine di Cardiff-Roma, l'amichevole persa dai giallorossi per 4-1: Castro e Malen sono due centravanti e come tali si alterneranno. Difficile la loro convivenza, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, anche se poi non sarà impossibile. Ma nell'idea del tecnico giallorosso di base c'è sempre quel modulo con due trequartisti a supporto dell'unica punta. Che, appunto, sarà o Malen o Castro. Ma perché allora la Roma è andata ad investire 35 milioni (più il 10% della rivendi-ta) su un giocatore destinato a essere una riserva? Perché da quest'anno le aspettative giallorosse sono destinate a salire e Gasperini quando gioca due competizioni (campionato e coppa europea) alterna spesso i suoi attaccanti, sia in corsa sia dal via. Quindi quando ci sarà da attaccare lo spazio e andare in profondità magari Gasperini punterà più su Malen, che ha una velocità di base e un primo controllo orientato che in corsa fanno paura. Quando invece ci sarà da venire incontro, palleggiare e legare il gioco con il resto della squadra allora più spazio a Castro. Poi, in casi estremi, dentro tutti e due. Castro e Malen insieme, però, sono diversi. Assomigliano più alla coppia Muriel-Zapata, appunto. E allora vederli in campo insieme sarà difficile, ma non impossibile. Anche se poi Gasp ci ha abituato ad alchimie sempre nuove e colpi di scena improvvisi.