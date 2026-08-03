I toni non ingannino. Perché oltre alla forma c'è soprattutto la sostanza. E l'avviso ai naviganti di Trigoria lanciato sabato da Gasperini non va sottovalutato: "Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi dopo se va via uno lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo però era questo, non è co sì difficile o insormontabile. Chi fa le coppe deve avere almeno due giocatori per ruolo, è indispensabile, chi non li ha lo paga pesantemente". All'appello mancano quattro giocatori. E due di questi sono titolari. Il gioco di Gasp si sviluppa sulle corsie esterne, ergo i quattro sulle fasce - davanti e dietro - sono fondamentali. Proprio per questo motivo la Roma è da cinque giorni che sta trattando l'arrivo di Read che ieri è stato schierato dal Feyenoord nell'amichevole vinta contro l'Atalanta. L'olandese, rimasto in campo 74 minuti, è considerato un altro Wesley. D'Amico ha alzato la posta a 25 lasciando immutata la parte relativa ai benefit. Complessivamente il club giallorosso si è quindi spinto fino a 28 milioni. In Olanda scrivono di una delegazione giallorossa a Rotterdam per accelerare la chiusura dell'operazione. Gasp - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - aspetta notizie, non può far altro. Ieri ha parlato almeno una decina di minuti a fine allenamento con il nuovo Ceo Galantic. Avere l'olandese a disposizione gli farebbe ritornare il sorriso. La Roma continua poi a lavorare su altri tavoli. Perché è soprattutto a sinistra che mancano gli interpreti richiesti dall'allenatore. Come vice Wesley si continua a monitorare la situazione di Cacciamani. Il Toro fa muro (ma già si è informato sul possibile sostituto, Fortini), chiedendo 15 milioni: a Trigoria hanno offerto bene o male la metà. Nusa resta una trattativa aperta ed è il sogno che la Roma culla da tempo. Il vice trequartista che serve sarebbe già in casa ed è Pellegrini a patto che la proprietà dia il via libera al rinnovo. C'è poi il capitolo legato a Endrick. In questo caso, però, è subordinato all'eventuale partenza di Soulé.