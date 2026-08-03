Gasperini non sarà d'accordo con Lessing. E no, perché l'attesa per l'attaccante di sinistra non è essa stessa l'attaccante di sinistra. Gasperini lo invoca da un anno. Pare quasi un miraggio. La fiducia c'è, altrimenti l'allenatore non avrebbe detto due giorni fa, nel contesto di un certo fastidio per il ritardo delle operazioni di mercato: "La squadra sarà competitiva, stiamo trattando giocatori di valore". E qui che si gioca la partita. In attacco - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - l'allenatore aspetta il Colpo con la C maiuscola, il rinnovo di Pellegrini e poi eventualmente il sostituto di Soulé se l'argentino dovesse partire. Inizia oggi una settimana chiave. Perché è quella del dentro o fuori per Antonio Nusa. Allo Stoccarda, tra gli esterni d'attacco, gioca Jamie Leweling, 25 anni, tra i convocati della Germania agli ultimi Mondiali. È una pista da seguire, anche se la valutazione non si allontana dai 50 milioni. Presto si capirà. Perché la Roma si è data ancora qualche ora di tempo per capire i reali margini di manovra su Nusa. più indietro la candidatura di Kevin Schade del Brentford. Un colpo, certamente, sarebbe pure Endrick dal Real Madrid. La Roma lo tiene in considerazione in caso di partenza di Matias Soulé. Oggi, poi, sarà una giornata importante sul fronte Givairo Read col Feyenoord: la Roma ha pronto il rilancio a 28 milioni. l'olandese spinge e ha dato priorità alla Roma anche rispetto al Nottingham Forrest.