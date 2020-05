Calciomercato Roma, Tomiyasu costa 20 milioni: Kolarov e Riccardi possono abbassare il prezzo

La Roma punta Takehiro Tomiyasu per il futuro. E’ lui il terzino destro individuato da Petrachi e Fonseca per la squadra che sarà. L’ostacolo per arrivarci però è di quelli importanti. Il Bologna, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha chiesto 20 milioni per privarsi del giapponese. Troppo, considerato il momento e l’aria di rifondazione che già aleggia a Trigoria. Per abbassare il prezzo la soluzione è l’inserimento di alcune contropartite. Difficile parlare di Juan Jesus, che alla Roma non gioca ma che a causa dello stipendio alto non riesce a trovare una squadra per tornare protagonista. Discorso diverso per Kolarov (chiesto da Mihajolovic) e Riccardi. I due però sarebbero da trattare in un tavolo separato.