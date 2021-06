Calciomercato Roma, timido sondaggio del Besiktas per Dzeko

Dopo il Fenerbahce, altre sirene turche suonano per il bosniaco

Ancora indiscrezioni turche per Edin Dzeko. Nei giorni scorsi in Turchia si era parlato di addirittura di un accordo raggiunto per il bosniaco al Fenerbahce, senza però alcuna conferma trovata da parte della Roma e non solo. Il futuro dell'ex capitano giallorosso resta incerto, tra il contratto in scadenza 2022, i pensieri di Mourinho e dello stesso Dzeko sull'eventuale possibilità di lasciarsi adesso. Secondo 'Sky Sport', intanto, anche il Besiktas avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti della Roma che a marzo ha compiuto 35 anni. Un sondaggio però definito 'timid0' da parte del club turco, che comunque dovrebbe scontrarsi con cifre importantissime.