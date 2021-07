Calciomercato Roma, si avvicina Matias Vina

L'offerta di Pinto è di 10 milioni più 2,5 di bonus. Il Palmeiras ci pensa

Continua il lavoro da parte di Tiago Pinto per accontentare Mourinho per il sostituto di Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce Sky Sport l'uruguaiano Matias Vina, classe '97 della nazionale e del Palmeiras,è in pole tra gli obiettivi per arrivare in giallorosso (dopo di lui c'è Telles). L'offerta di Pinto è di 10 milioni più 2,5 di bonus. Il Palmeiras ne chiedeva 18, ma adesso chiede solo di alzare ancora un po' il fisso a discapito dei bonus, perché deve riconoscere il 50% del prezzo al Nacional Montevideo. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore.