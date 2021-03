Calciomercato Roma, sfuma Otavio: rinnoverà con il Porto

Niente Serie A per Otavio. Il centrocampista del Porto, protagonista negli ottavi di finale di Champions League che hanno visto i Dragoes eliminare la Juventus, era seguito con molta attenzione da diversi club, tra cui la Roma e il Milan. Il suo futuro, tuttavia, parlerà ancora portoghese. Come riporta Sky Sport è infatti stato trovato l’accordo tra il brasiliano e il club lusitano per il rinnovo di contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione.

I giallorossi si erano interessati alla possibilità di tesserare il giocatore a parametro zero dal prossimo anno: il nome di Otavio era tra quelli sondati dal gm Tiago Pinto. Sul centrocampista era forte anche l’interesse del Leicester: tutte le pretendenti, ora, saranno costrette a cambiare obiettivo.