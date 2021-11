Calciomercato Roma, Reynolds in uscita: l’agente atteso in Italia

Il terzino non rientra nei piani dei giallorossi e potrebbe lasciare Trigoria a gennaio

Oggi è tornato tra i convocati dopo essere stato messo nel gruppo degli epurati da Mourinho per la figuraccia di Bodo. L'avventura di Reynolds con la Roma però è destinata a finire presto. A gennaio il terzino ex Dallas potrebbe partire. Il suo futuro verrà discusso nelle prossime settimane tra Tiago Pinto e il suo agente, che come fa sapere calciomercato.itè atteso in Italia. Nessuna speranza che possa restare in giallorosso. Per Mou Reynolds non è pronto e non rappresenta una valida alternativa a Karsdorp, che aspetta un'alternativa per tirare un po' il fiato. La sensazione è che, almeno fino a gennaio, sarà costretto agli straordinari.