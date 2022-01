Calciomercato Roma, resiste l’interesse per Vecino dell’Inter

Il centrocampista uruguaiano potrebbe prendere il posto di Villar

Il mercato apre oggi le danze, e resiste l'interesse della Roma per Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter, che non riesce a farsi spazio vista la concorrenza che c'è nel centrocampo di Inzaghi, potrebbe essere il rinforzo che serve a Mourinho. L'ex Empoli è fuori dal progetto e a 5mesi dalla scadenza del contratto. Secondo quanto riporta Sportitalia infatti, l'interesse della Roma per il calciatore uruguaiano è ancora vivo, e la pedina romanista eventualmente pronta a fargli spazio potrebbe essere Gonzalo Villar, a sua volta accantonato dallo Special One.