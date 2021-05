Calciomercato Roma, Pinto segue Saint-Maximin e Begic

I due profili piacciono al gm portoghese: il primo gioca nel Newcastle, il secondo, classe 2003, è del Nova Gorica

Sono diversi i nomi sui quali Tiago Pinto sta lavorando per costruire la Roma del futuro. Due di questi sono quelli dell'esterno offensivo Allan Saint-Maximin e del centrocampista Tjas Begic. Il primo, come riporta il "Corriere della Sera", piace molto al gm portoghese: il classe 1997, attualmente in forza al Newcastle, in questa stagione ha realizzato 3 gol e 5 assist in 24 partite. In passato era stato seguito pure dal Milan. L'altro è invece un classe 2003 di proprietà del Nova Gorica, autore di 3 reti in 26 presenze. Secondo la "Gazzetta dello Sport", per acquistarlo c'è da battere la concorrenza del Genoa.