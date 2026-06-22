La Roma continua a seguire William Gomes, talento brasiliano del Porto. Secondo A Bola, i giallorossi sono tra i club interessati all’esterno offensivo classe 2006, che però al momento preferirebbe proseguire il proprio percorso in Portogallo prima di valutare un trasferimento. Non sono state presentate offerte ufficiali e il Porto si tutela con un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Difficile quindi che l'ala destra possa muoversi in questa finestra di. mercato.