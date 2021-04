Calciomercato Roma, piace Kokcu per il centrocampo

Il regista del Feyenoord è uno dei nomi seguiti dal club per la prossima stagione. Tanta la concorrenza: in Serie A ci sono anche Lazio e Sampdoria

Una grande stagione e gli occhi di mezza Europa addosso. Anche la Roma è entrata in corsa per Orkun Kokchu, centrocampista 20enne del Feyenoord. Stando a quanto riporta l'edizione genovese di Repubblica i giallorossi sarebbero entrati in corsa per il turco, valutato dal suo club complessivamente tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il club olandese, forte del contratto in essere fino al 2025, punta a sfruttare il gran numero di squadre interessate al ragazzo per scatenare un'asta la prossima estate. Su Kokcu, oltre alla Roma, ci sono in Serie A anche Lazio e Sampdoria e sono arrivate manifestazioni di interesse anche dalla Premier League. Nato ad Haarlem ma di nazionalità turca, il regista è sceso in campo complessivamente 25 volte in questa stagione, collezionando in totale 3 gol e 2 assist.