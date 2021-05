Calciomercato Roma, piace Diego Carlos del Siviglia per la difesa

Il centrale brasiliano è un pallino di Mourinho, ma non sarà facile impostare la trattativa con il club andaluso

C'è un nuovo nome per la difesa della Roma. I giallorossi seguono con attenzione il profilo di Diego Carlos, centrale brasiliano del Siviglia. Il giocatore, stando a quanto riporta calciomercato.com, sarebbe la prima scelta di Mourinho per rinforzare il reparto arretrato in vista ella prossima stagione. Non sarà tuttavia facile imbastire una trattativa con il club andaluso, nel quale è tornato a lavorare Monchi dopo la fallimentare esperienza nella Capitale. Il dirigente spagnolo ha acquistato Diego Carlos dal Nantes nel 2019 per 15 milioni di euro e, forte di una valutazione di mercato più che triplicata, non lascerà partire a cuor leggero il ventottenne.