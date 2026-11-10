L'esterno inglese non gioca mai col Chelsea. Manna lo ha messo tra i possibili obiettivi
De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi
Si allarga la concorrenza per Gittens. Secondo il Corriere dello Sport, anche il Napoli starebbe valutando il 22enne del Chelsea in vista del mercato di gennaio, con il direttore sportivo Manna che lo avrebbe inserito tra i profili osservati. L’esterno, che non è mai sceso in campo in Premier con i Blues, resta anche uno dei nomi accostati alla Roma per rinforzare il reparto offensivo anche se al momento Endrick appare in forte vantaggio.
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