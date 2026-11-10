Nessuna dichiarazione, nessun post. Solo il silenzio, e la grossa delusione di essersi fermato di nuovo all'inizio del percorso di riscatto. Dopo aver accettato un contratto annuale e la forte decurtazione dello stipendio. Lorenzo Pellegrini non sta vivendo giorni facili, al netto della soddisfazione per il percorso positivo in campionato della sua Roma. Avrebbe voluto esserci, vorrebbe esserci. Per dare una mano e far ricredere i critici. Per convincere anche i Friedkin di poter essere utile in futuro. Settantadue minuti in campionato, 78 in Champions. Poi il nuovo crack, un altro infortunio muscolare. Stavolta anche più grave.

Di fronte a lui due strade: il recupero o l'operazione. Il primo durerebbe circa 3 mesi e non lo metterebbe a riparo da ricadute, la seconda (forse) risolverebbe il problema ma di fatto decreterebbe la fine della stagione per Pellegrini. Che a giugno vedrà di nuovo scadere il contratto, stavolta con davvero poche possibilità di rinnovo. L'ultimo post relativo al calcio risale al 18 ottobre dopo il successo sul Genoa: "Vittoria importante per il nostro cammino e...minuti fondamentali in campo per il mio cammino". Due giorni, dopo con lo Slovan, quel cammino è di nuovo interrotto. Ma Lorenzo non vuole arrendersi e ha deciso di rinunciare all'operazione. Preferisce provare a esserci nella seconda parte di stagione anche a rischio di un nuovo infortunio che di fatto gli complicherebbe di molto i piani anche nell'eventualità (alta) di cambiare maglia a fine anno. Non lo ha fatto in estate quando alla porta avevano bussato Besiktas e Juve. E non ci pensa ora. Ora farà il tifo, prima dell'ultimo tentativo.