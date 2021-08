Calciomercato Roma, per Florenzi al Milan nuovo incontro in settimana

Continua il lavoro di Tiago Pinto anche sulle trattative in uscita con l’obiettivo di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra gli esuberi c’è anche Alessandro Florenzi che da tempo è nel mirino del Milan. Resta la distanza...

Continua il lavoro di Tiago Pinto anche sulle trattative in uscita con l'obiettivo di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra gli esuberi c'è anche Alessandro Florenzi che da tempo è nel mirino del Milan. Resta la distanza tra Roma e Milan per il suo cartellino. La Roma spinge per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero una formula con un diritto. La prossima settimana, come riporta calciomercato.com, è previsto un nuovo incontro tra Pinto e la dirigenza del Milan per provare a chiudere la trattativa.